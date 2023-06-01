◇W杯北中米大会1次リーグB組カタール１―1スイス（2026年6月13日サンフランシスコ）カタールは2大会連続の出場で待望の勝ち点1を挙げた。1点を追う後半追加タイム、左クロスにDFフーヒが飛び込んで相手のオウンゴールを誘発した。前回22年大会は開催国として史上初めて3戦全敗で敗退という屈辱を味わっていただけに、引き分けでもイレブンは歓喜。前回大会を知るMFブディアフは「この結果がさらに前向きな力になる