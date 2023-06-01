◇W杯北中米大会1次リーグC組ブラジル1―1モロッコ（2026年6月13日ニューヨーク・ニュージャージー競技場）ブラジルのアンチェロッティ監督がW杯で同国代表の指揮を執った初めての外国人指揮官となった。「問題があった。チームが少しナーバスになって緊張感が漂っていた。バランスが悪く、いくつかボールを失った」と振り返ったように、序盤はモロッコに圧倒される展開となった。先制も許したが、Rマドリード時代からの愛