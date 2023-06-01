◇インターリーグドジャース7―1ホワイトソックス（2026年6月13日シカゴ）快挙こそ逃しても、記録的な快投だ。ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦で8回1/3を1失点に抑え、チーム最多に並ぶ7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球。9回先頭でソロ被弾し、日本投手では15年岩隈久志（マリナーズ）以来3人目（4度目）のノーヒットノーランには届かなかった。許した安打は1本だけ。前回か