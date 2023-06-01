◇インターリーグドジャース7―1ホワイトソックス（2026年6月13日シカゴ）ドジャースの大谷は周囲の心配を最初のスイングで振り払った。「左膝の炎症」で11日のパイレーツ戦を途中交代し、前日は大事を取って欠場。2試合ぶりに「1番・DH」でオーダーに名を連ねた。初回に1ボールから右腕バークの94・2マイル（約151・6キロ）の直球を完璧に捉え、右翼席へ14号ソロを叩き込んだ。出場3戦連発。初回先頭弾は今季5本目を数え