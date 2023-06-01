◇ア・リーグブルージェイズ1―3ヤンキース（2026年6月13日トロント）ブルージェイズの岡本が3回2死からの先制15号ソロで2戦連発へ伸ばした。2球で追い込まれた後、3球目に来た内角高め98・4マイル（約158・3キロ）の高速シンカーを巧みに捉え、ライナー性の打球で左翼ポール際へ。「入ると思わなかった。何とか前に飛ばそうと思っていた」と冷静に振り返った。既に7勝を挙げるなど好調な25歳左腕シュリトラーに対して初