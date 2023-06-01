１４日午後７時１０分頃、茨城県筑西市木戸の国道２９４号交差点で、乗用車２台が出合い頭に衝突し、１０〜２０歳代の計８人が重軽傷を負って病院に搬送された。搬送時には意識があり、命に別条はないという。筑西署の発表によると、乗用車にはそれぞれ５人と４人が乗っていた。搬送されなかった１人にけがはないという。現場は、片側２車線の国道に市道が交わる、信号機のある交差点。同署が詳しい事故原因を調べている。