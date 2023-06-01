◇ナ・リーグカブス6―1ジャイアンツ（2026年6月13日サンフランシスコ）カブスの鈴木が右膝違和感のため途中交代した。4回1死の右翼守備で浅い飛球に前進して捕球できず、安打にした際に負傷したとみられる。トレーナーらが駆けつけ、右足を引きずるようにベンチへ退いた。3回は右翼線の飛球を好捕。打撃でも3回1死一、三塁から左前適時打を放ち、10試合連続安打＆3試合連続打点へ伸ばした中、アクシデントに見舞われた。