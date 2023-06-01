◇ナ・リーグカブス6―1ジャイアンツ（2026年6月13日サンフランシスコ）カブスの鈴木が右膝違和感のため途中交代した。4回1死の右翼守備で浅い飛球に前進して捕球できず、安打にした際に負傷したとみられる。トレーナーらが駆けつけ、右足を引きずるようにベンチへ退いた。3回は右翼線の飛球を好捕。打撃でも3回1死一、三塁から左前適時打を放ち、10試合連続安打＆3試合連続打点へ伸ばした中、アクシデントに見舞われた。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 2. 森保監督「傷つけた」遠藤に謝罪
- 3. 宝塚記念 マイユニバースが死亡
- 4. 「ぬい活」好調 利益4年で倍増
- 5. 米津玄師のTOYOTA車「ギリギリ」
- 6. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
- 7. 10代半ばの少女の衣類脱がせ撮影か… 当時の交際相手とみられる男（39）を逮捕 札幌
- 8. 水谷隼「全敗」米国株を語る
- 9. 「愛子天皇」麻生氏怖れている?
- 10. 母が孤独死 手帳の内容に号泣
- 1. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
- 2. 10代半ばの少女の衣類脱がせ撮影か… 当時の交際相手とみられる男（39）を逮捕 札幌
- 3. ノーマスクで咳され舌打ち…複雑
- 4. 元交際相手を縄で縛り性的暴行か
- 5. 福島第1原発 冷却の一時停止発表
- 6. ボビー・オロゴン容疑者を逮捕
- 7. 英文学者の小田島雄志さんが死去
- 8. 「ポスト・新垣結衣」が快進撃
- 9. ゴムボートが転覆し溺れる…岐阜・板取川で友人らと川遊びをしていたシリア国籍の23歳男性が死亡
- 10. 「名大祭」自衛隊ブース出展中止
- 1. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 2. 「愛子天皇」麻生氏怖れている?
- 3. 母が孤独死 手帳の内容に号泣
- 4. 難病「視線の凶器」との戦い語る
- 5. 無塩&無糖を25年 体に驚きの変化
- 6. 夫の資産1億円突破 妻から離婚届
- 7. 相模原殺害 19歳容疑者の父証言
- 8. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 9. 20年にも逮捕されたボビー容疑者
- 10. もっちゅりん争奪戦 高校生ヤジ
- 1. 中国に弱み握られマスク氏限界か
- 2. ネタニヤフ首相 ヒズボラに報復
- 3. エプスタイン文書に失踪モデル名
- 4. 走行中の天然ガス車が爆発 中国
- 5. 米と加がビザ発給拒否「圧力」
- 6. スペースX 400人が資産160億円か
- 7. イラン 覚書の締結後に海峡開放
- 8. 「影の船団」タンカー1隻を拿捕
- 9. ネス湖でネッシー目撃報告相次ぐ
- 10. スペースXの超大規模株式上場、中国の関連業界は色めき立ったが―独メディア
- 1. 「ぬい活」好調 利益4年で倍増
- 2. ファミマ、特大コーヒー販売 1杯300円超え、出だしは順調
- 3. ジャングリア巡り地元協会が本音
- 4. dカード 放置している人の末路
- 5. Switch2の購入条件に大絶賛の声
- 6. 妻と2万9000円差…美容代に不満
- 7. Z世代の営業職8割が接待に前向き
- 8. 年金の値上げ いつから振込額に?
- 9. 相手をイラつかせる報連相とは
- 10. JAL&ANA サーチャージ引き上げへ
- 1. 時速350km超！ 二重反転式ローターの次世代ヘリコプター、その驚くべき実力が試験飛行で見えた
- 2. 黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」/ ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り【まとめ記事】
- 3. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]チェキ難民の悩みを解決。1枚80円台で驚くほど高画質なフォトプリンターに大満足
- 4. 『スター・ウォーズ』R2-D2型の自走式冷蔵庫が12月発売。本日より予約受付開始(動画)
- 5. Braveridge、振動を検知して通知するIoTデバイス「Kizuku」など
- 6. 楽天モバイル、製品購入代金に分割払いを選んだのに一括払いになる不具合！該当者には個別連絡し、一括払いを取り消して再度分割払いに変更
- 7. アイマス ミリオンライブ!×ANIMA、本格モニターイヤフォン。39種展開
- 8. 「macOS 27 Golden Gate」の新機能──Siri AIからLiquid Glassの改良まで
- 9. 笑い飯の"鳥人"にパクリ疑惑浮上
- 10. 絶対に見るべき！ 人間のように立つスゴイ猫の動画
- 11. 動画：指を2本追加する7本指ウェアラブル・ロボット、MIT研究者が開発
- 12. 「ねぇClova、リビング全部消して」LINE Clovaが家電の一括操作に対応
- 13. Snapdragon搭載Chromebookこと「Trogdor」が開発中とのうわさ
- 14. 吉野家 楽天EdyとiDが利用可能に
- 15. 毎月簡単応募で当たるチャンス！米国ベストセラーのCOSORIキッチン家電、マンスリープレゼントキャンペーン企画始動
- 16. 照明一体型3in1プロジェクタ初の4K/3色レーザー「Aladdin X3 Laser 4K」登場
- 17. 「ikue/幾重」、アバンギャルディの美髪を際立たせたWebCM公開 / バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾開催【まとめ記事】
- 18. 「月額基本料」が5年間無料、 カーシェアリングに学生プラン
- 19. ドローン映像は「ストーリー」が問われる段階に：ドローン国際映画祭、第1回が開催
- 20. NASAのレトロな宇宙観光旅行ポスター（画像ギャラリー）
- 1. 森保監督「傷つけた」遠藤に謝罪
- 2. 宝塚記念 マイユニバースが死亡
- 3. 久保「W杯レベルじゃなかった」
- 4. 中村俊輔氏をコーチに…決断の訳
- 5. RIZIN怪物くん BD参戦も判定負け
- 6. 武豊「ようやくピークが来た」
- 7. 森保監督 遠藤離脱に声震わせる
- 8. 日本代表の市場価値 500億円にも
- 9. 遠藤離脱を告げた瞬間…映像公開
- 10. 森保監督 試合メモの中身明かす
- 1. 米津玄師のTOYOTA車「ギリギリ」
- 2. 水谷隼「全敗」米国株を語る
- 3. ボビー容疑者に「またか」呆れ声
- 4. 有吉「日本全勝」予想にブチギレ
- 5. ボビー60歳「何やってんの?」
- 6. 手紙が途絶え…玉緒さんを追悼
- 7. 20代女性陣が驚愕する結婚観
- 8. 後藤久美子 事実婚解消に反響
- 9. イッテQ 塩崎太智落選をガチ反省
- 10. 松平健が玉緒さんを援助か 反響
- 1. 産後レス「私が原因」妻が反省
- 2. 「片付けない気?」老人が訴える
- 3. 何歳からでも…夫はお洒落になる
- 4. 「グレーゾーン」夫婦関係に見解
- 5. 夏のインナー問題 UNIQLOで解決
- 6. 「ぬい活ブーム」で依頼は16倍「ぬいぐるみのお医者さん」死産の苦悩支えた1体が起業の原点「大事な家族の一員だから」
- 7. ペンハリガン“英国王の庭園”着想のフレグランス、シルバーライムやミモザ香る夏の風景を表現
- 8. ファミマのインナー 使って感動
- 9. 3COINSの「折りたたみチェア」
- 10. “旬の食材”がたっぷり！世界的イタリアンバルがひと手間かけた新フード
- 11. 3COINSのチャームで個性アピール
- 12. 痛みに耐えてやっと治ったと思ったのに、どうして…。気づけなかった新しい傷／スローステップ朔太郎 上（14）
- 13. セサミストリートマーケットの新作ドーナツ登場！ふわもち食感が楽しめる注目スイーツ
- 14. 義父母と絶縁→2年後に逆転劇
- 15. 月の食費50万円 過酷すぎる戦い
- 16. 「軽やかな重ね着」テクを紹介
- 17. 新宿伊勢丹、夏のクリアランスセールは7月16日スタート
- 18. 育てた息子が離婚 原因はDVか
- 19. 名刺、メールアドレス…次々消えていく旧姓。職場の人に「寂しい」と言われて／くらやみガールズトーク（8）
- 20. LUNA×FINCA初コラボ♡限定カラーで彩る夏のメイクコレクション