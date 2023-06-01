【ワシントン＝橋本潤也】米国のトランプ大統領は１４日午前（日本時間１４日深夜）、イスラエル軍によるレバノンの親イラン勢力ヒズボラの司令部への空爆について、「イスラエルはレバノン国内のいかなる場所もこれ以上、攻撃すべきでない」とＳＮＳに投稿した。米国とイランの間で、戦闘終結をめぐる「覚書」の合意に向けた詰めの交渉が進むなか、イスラエルに自制を求めた。トランプ氏はイスラエル軍の攻撃について、「覚書