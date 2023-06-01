◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―オランダ（１４日・ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突する。＊＊＊日本人初の５大会連続Ｗ杯に臨むＤＦ長友佑都が、試合当日の午前１０時過ぎに自身のＸを更新。「いざ出陣。日本の皆ん
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