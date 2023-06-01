◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神・工藤が西勇に代わって、5回から登板。5回1死一塁で太田を二ゴロ併殺、6回1死一塁でも宗、西野と2者をしっかり抑えた。「1点差だったけど、いつも通りを意識した。仕事はできたかなと思います」これで4試合連続無失点。リードしたまま終わっていたら、プロ初勝利となる可能性もあったが「その意識は特にない。1イニング行くのも、2イニング行くのも一緒。