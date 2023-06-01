◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）【阪神・藤川監督語録】▼西勇は及第点前半、西（勇）もフライアウトが多かった。相手の九里投手も中4日でしたから、しのぎ合いになっていきましたけど、いいリズムで継投に入れたと思う。▼4回降板は予定通り内容等々はありますけど、4回1失点。4回の時点で工藤から入っていく、というのは決めていました。粘り強く投げてくれた。▼紙一重の戦いやっぱ