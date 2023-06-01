◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神のドリスは4月22日のDeNA戦以来、14試合ぶりの失点で延長10回にサヨナラ負けを喫した。「状態が悪かったということはない」とした上で「投手としていつかはどこかで失点するし、失点するときには何かが起こる。きょうはそれが起こったということだ」と淡々と振り返りながら巻き返しを期した。