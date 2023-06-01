◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神は4月5日広島戦以来、今季2度目のサヨナラ負けを喫した。巨人が敗れたため、引き分け以上なら首位返り咲きだった一戦。藤川監督が2―1の7回に送り出した木下が同点とされ、延長10回にドリスが山中に痛打された。ただ、虎将が収穫として強調したのが、その木下。僅差の場面で初戦から3連投させた右腕について、改めて期待の高さを口にした。「今からですけど