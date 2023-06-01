◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）5回に味方打線が1点を勝ち越したが、阪神・西勇は4回5安打1失点で降板。古巣・オリックス相手の2年ぶり白星とはならなかった。それでも、4回2死一、三塁から杉沢に右前に同点適時打を許したものの、最少失点で踏ん張った。「追加点を取られないというのは簡単なことじゃない。一人一人に丁寧に投げていくだけ。投げるって責任はあるし、そこは最善を尽くしやっ