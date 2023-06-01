◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神・中野は3回1死一塁からエンドランでの左前打、5回2死無走者からの右翼線二塁打がいずれも得点に絡んだ。「個人的にはある程度、徐々にいい打席を送れている感じはある。でもチームの結果は見ての通りだし、自分の結果に満足することなく、もっといい出塁を意識したい」と勝利につながらなかっただけに、笑顔はなかった。交流戦打率は・302と上げており「