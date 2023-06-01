俳優の木村拓哉（５３）が、メガネ・サングラスの製造販売を手がける「オンデーズ」のグローバルアンバサダーとして新ＣＭに出演することが１４日、分かった。１５日から日本・台湾・香港で順次公開される。新ＣＭの「色の地下鉄」篇ではカラーレンズにフィーチャーしており、ファッションアイテムとしての魅力も伝える。木村は普段から「ちょっとカッコつけたい時はかけてます（笑）」と明かし、「大人がカッコつけていないと