◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神・佐藤輝が森下に続き、オリックス先発の九里を捉えた。初回2死一塁では低めチェンジアップを右前へ。チャンスメークに徹すると、3回1死満塁では左翼へ先制犠飛。4番としての仕事を果たした。「（打席での感覚は）悪くないんじゃないですかね」そう振り返る通り、右前打も犠飛も、この日唯一の凡打となった2―2の9回1死でのフェンス際の右飛も、芯で捉えた