＜ダウ選手権最終日◇14日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、最終ラウンドが進行している。この日は良いほうのスコアを採用するフォアボール形式で争われる。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『好きすぎて滅！』日本勢最上位で迎えた、3年連続でタッグを組む渋野日向子＆勝みなみのチーム『HinaMina』が前半9ホールを終えた。ともにチャンスにつけるシーンが多いも、惜し