プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とピーマンのオイスター炒め」 「冷奴ニラしょうゆ」 「シャキシャキ空心菜と油揚げのみそ汁」 の全3品。 メインは手早く作れてボリューム感のある炒めもの。副菜に冷奴とみそ汁を添えた満足感のある献立です。【主菜】牛肉とピーマンのオイスター炒め たっぷりのピーマンを食べられる彩りのよい炒めものです。 ©Eレシピ 調理時間：20