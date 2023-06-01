埼玉県行田市の交差点で、新聞配達中の男性が乗るバイクと乗用車が衝突し、男性が死亡しました。警察によりますと、きのう午前4時17分ごろ、行田市下中条の交差点で、新聞配達中のバイクと乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で、バイクを運転していた鴻巣市の新聞配達員・篠田樹さん（31）が頭などを打ち、死亡しました。警察は、車を運転していた群馬県前橋市の自営業・横山昭幸容疑者（54）を過失運転傷害の疑いで現行犯