G7サミット=主要7か国首脳会議がフランスで15日に開幕します。中東情勢やウクライナへの支援継続などについて協議されることになっています。現地時間の15日からフランス東部のエビアンで開催されるG7サミットには、高市総理やアメリカのトランプ大統領、フランスのマクロン大統領らが参加します。初日は中東情勢について議論され、ホルムズ海峡の通航再開やイランの核問題への対応などについて、トランプ大統領とヨーロッパの首脳