6月14日に放送された『GIFT』（TBS系）最終話は、不器用な物語のラストにふさわしい感動的なフィナーレとなった。 参考：『GIFT』堤真一ら笑顔でクランクアップ 山田裕貴「涼を生きられて本当に良かった」 車いすラグビー日本選手権で、強豪スイフトスネークを破って決勝に進出したブレイズブルズ。しかし、涼（山田裕貴）が試合中に倒れて亡くなったことでチームの責任が問われる。病気を知りな