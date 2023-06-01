【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉がグローバルアンバサダーを務めるOWNDAYSの新CMが公開。そのインタビューが公開された。 ■眼鏡を掛けた木村拓哉の圧倒的存在感に注目 「進化する大人へ」をテーマに、木村拓哉が出演するメガネメーカー・OWNDAYSのCM【瞳の独白】シリーズの続編が、6月15日より日本・台湾・香港で順次公開される。 100色以上から選べるOWNDAY