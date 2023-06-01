FC東京のMF佐藤龍之介（19）が、スペイン1部の名門バレンシアに電撃移籍する可能性が浮上した。関係者によれば既に正式オファーが届いており、移籍金は総額400万ユーロ（約7億4000万円）を超えるという。夢だった欧州挑戦は秒読み段階となった。佐藤龍は狭いエリアでもボールを失わない技術と、状況判断の良さが持ち味。攻撃全体をデザインでき、中盤ならどこでもプレーできる汎用（はんよう）性も備える。1メートル71と小柄な