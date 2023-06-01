俳優で歌手の木村拓哉（53）が、眼鏡・サングラスメーカー「オンデーズ」の新CMに出演する。100色以上から選べる同社のカラーレンズの特徴を、自らの瞳などで表現する内容。きょう15日から日本、台湾、香港で順次公開される。普段から眼鏡を着用することも多く、外出時はカラーレンズ入りの製品をかけているという。同社のレンズを身に着ける場面について問われると「ちょっと格好つけたい時はかけてます」と正直に話して笑
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