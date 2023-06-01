J2藤枝が来季の新戦力としてJ1浦和のGK吉田舜（29）の獲得に動いていることが、14日までに分かった。関係者によると正式オファーを提示し、交渉は順調に進んでいるという。吉田は法大から19年に群馬に加入。高いセービング力と正確なキックで、1年目からリーグ34試合に出場した。翌年から大分で3季プレーし、23年に浦和に加入。昨季は途中から湘南へ期限付き移籍し、今季浦和に復帰した。百年構想リーグの出場はなかった。藤