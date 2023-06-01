俳優の木村拓哉（５３）が出演するメガネ専門店「ＯＷＮＤＡＹＳ（オンデーズ）」の新ＣＭが、１５日から公開される。木村は１００色以上から選べるアイウェア（めがね、サングラス）のカラーレンズと、薄型遠近両用レンズをＰＲするＣＭ２本に出演。アイウェアを着用するシチュエーションについて「一番カジュアルで分かりやすく言っていいなら『カッコつける時』です」と笑いながら告白し、「車を運転するのも好きなので、確