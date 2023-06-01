Ｊ１清水エスパルスが、Ｊ２湘南のＭＦ藤井智也（２７）を完全移籍で獲得することが１４日、分かった。藤井は岐阜県出身で、１７３センチ、６８キロのサイドアタッカー。立命大から広島に加入し、鹿島を経て２５年から湘南でプレーしている。加入初年度はＪ１で３０試合に出場。クラブがＪ２に降格した今季の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは１７試合で２得点３アシストを記録するなど、主力として活躍していた。