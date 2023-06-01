逮捕されたタレントのボビー・オロゴン容疑者（60）は、知人女性と2人きりになる状況を作り、性的暴行を加えていたとみられることが分かりました。ボビー・オロゴン容疑者は、2026年4月、千葉県内の住宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。この日、ボビー容疑者は何らかの理由で女性を呼び出して一緒に現場の住宅に向かい、下半身を触るなどしていて、当時2人以外には誰もいませんでした。ボビー容疑者は、「事実