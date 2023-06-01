■「すげぇ撮影してんな」グローバルアンバサダー・オンデーズ新CM完成歌手で俳優の木村拓哉がグローバルアンバサダーを務めるメガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズの新CM『瞳の独白』シリーズ「色の地下鉄」篇、「水のように」篇が、15日から日本・台湾・香港で順次公開される。【動画】目の色がきれい！黒スーツを着たスタイリッシュな木村拓哉「色の地下鉄」篇は、100色以上から選べるOWNDAYSのカラーレンズに