イスラエルのネタニヤフ首相は、親イラン組織ヒズボラの拠点があるレバノンの首都ベイルート南部郊外を攻撃したと明らかにしました。ネタニヤフ首相は14日、レバノンの首都ベイルート南部郊外を攻撃したと明らかにしました。ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したことへの報復だということです。イスラエル軍はヒズボラの司令部を攻撃したとしています。レバノンの国営通信によると、これまでに3人が死亡したほか15人が負傷したとい