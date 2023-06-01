アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘終結に向けた合意が14日にも署名される予定だと主張するなか、イスラエルが14日、再び隣国レバノンを攻撃し、イランが反発を強めています。トランプ大統領は13日、SNSへの投稿で、イランは「もはや核兵器を望んでおらず、 核兵器を保有することはないだろう」とした上で、戦闘終結に向けた合意が14日に署名されるとの見通しを示しました。また、「全ての状況が落ち着いた適切な時期」に