G7（主要7カ国）の首脳会談に合わせたヨーロッパ歴訪中の高市総理大臣は、最初の訪問国イギリスでスターマー首相と会談し、中東情勢を踏まえたエネルギー安全保障の協力などで一致しました。首脳会談では重要な局面を迎えている中東情勢などを巡り両国の連携を確認し、G7サミットに向けたスタートを切った形です。高市総理：今の中東情勢の早期鎮静化、エネルギー資源安全保障についても認識を共有してG7で力を合わせたいと思って