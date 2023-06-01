俳優の木村拓哉（53）が、グローバルアンバサダーを務める「OWNDAYS」新CMに出演する。15日から日本、台湾、香港で順次放送される。「色の地下鉄」篇と「水のように」篇の2本を通し、レンズの進化と選択肢の豊富さを表現している。自身がアイウェアを着用するのは「カッコつける時（笑い）」という。「かけながらも自分の目の表情が相手や視聴者の方々に伝わるということが、ひとつ『かけてもいいんじゃないか』という口実になり、