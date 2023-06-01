水沢競馬の3歳重賞「第50回ウイナーカップ」（M3）が14日、11Rで行われた。3番人気ベアコルム（牝＝菅原勲、父ミスターメロディ）が逃げ切って、重賞初挑戦で勝利を飾った。鞍上の山本聡哉騎手（38）は「スタートから気合をつけて、先手を取りに行こうと思っていました。本命、対抗（リアルライン、アウトザロー）が先行タイプではないので、自分が主導権を握れば勝負になるだろうと考えていました。多少ペースが厳しくても緩