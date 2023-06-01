高市首相は、イギリスとのスターマー首相と会談し、エネルギーを含む経済安全保障やサイバー分野などでの協力を強化する方針で一致しました。高市首相とスターマー首相との会談は、14日、イギリス首相官邸で行われました。政府関係者によりますと、首相官邸内の高市首相の控室は、「憧れの政治家」だとするサッチャー元首相の執務室だったということです。高市首相「（イギリスは）日本にとって大切な重要な同志国であります。今や