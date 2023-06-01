ばんえい競馬の重賞「第34回北斗賞」（BG3）は14日、帯広競馬の11Rで行われた。4番人気ツガルノヒロイモノ（牡7＝長部幸）が先行するコマサンエースを一気に差し切り、重賞19回目の挑戦で初制覇を飾った。鞍上の鈴木恵介騎手（49）は「この馬の重賞初制覇なので本当にうれしいです。いつも春先は調子が良くない感じですが、前走で第2障害をぎりぎりひと腰で上がってくれる良さを見せてくれたので、今回も障害をさらにうまく上