11日（現地時間10日）に開幕したサッカーW杯中南米大会。あす15日（現地時間14日）に初戦を迎える日本代表の全試合を、文化放送は中継する。15日のオランダ戦、26日のスウェーデン戦の実況を担当する同局の長谷川太アナウンサー（60）は「想像力で楽しむサッカーを堪能してほしい」と呼びかけている。普段は同局の野球中継「ライオンズナイター」や競馬中継などをを中心に30年以上のキャリアがある。さらにサッカーでは98年フ