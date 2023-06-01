13日、新潟県村上市の用水路で男性が見つかり、その後死亡しました。警察は男性が自転車で走行中に、用水路に転落した可能性もあるとみて調べています。 午後2時ごろ村上市坪根の市道で、通行人が倒れている自転車を見つけ110番通報しました。道路脇には幅約1m、水深約40㎝の用水路があり、警察が下流を捜索したところ用水路の中で倒れている村上市有明の53歳男性を発見しました。男性は市内の病院に搬送されましたが、