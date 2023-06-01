日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）の1次リーグ初戦でオランダと対戦する。日本サッカー協会（JFA）が14日、公式YouTubeチャンネル「JFATV」を更新。日本代表・森保一監督（57）がMF遠藤航（33＝リバプール）のチーム離脱を選手に伝えた際のミーティング映像が公開され、大きな反響を呼んでいる。動画ではミーティングで選手たちを前に森保監督が「インフォメーションがあります」と切り出し「航…離