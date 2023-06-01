ヨーロッパ歴訪中の高市総理はイギリスのスターマー首相との会談などを終え、さきほどロンドン郊外の空港を出発しました。高市総理はヨーロッパ歴訪の最初の訪問国・イギリスでスターマー首相と会談をおこない、エネルギーを含めた経済安全保障や防衛、先端技術などについて意見を交わしました。会談後、両首脳は▼経済安全保障協力に関する日英共同宣言や、▼AIや半導体などの先端技術分野での協力を加速する「フロンティア・テク