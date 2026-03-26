雨の日のお出かけで気になる、傘についた水滴。梅雨に入った今は特に傘の出番が多くなり、ストレスに感じることも。そんな時に役立ちそうなのがアイテムをダイソーので発見！ 今回注目したのは「伸縮傘カバー」。傘の長さに合わせて調整できて、持ち運ぶときに水滴が落ちるのを防いでくれます。今回は、FTN編集部レポーターのともの検証をもとに、その使い勝手の良さをご紹介します。 傘の長さに合わせて