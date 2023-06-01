コカ・コーラシステムがおくる「やかんの麦茶 from 爽健美茶」の実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』の大人になった“あいちゃん”として、久保史緒里の出演が決定。久保が初登場する第3話「一途なあいちゃんだゾ！」篇が、6月15日よりコカ・コーラ公式YouTubeや公式SNSで公開される。【動画】しんちゃんを一途に想うお嬢様、大人になった“あいちゃん”久保史緒里が新登場！「一途