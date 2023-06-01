◇F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGP決勝（2026年6月13日スペイン・バルセロナカタルーニャ・サーキット＝1周4.657キロ×66周）ルイス・ハミルトン（英国）がメルセデス時代の24年ベルギーGP以来約2年ぶり、フェラーリ移籍後は初となる優勝を飾り、歴代最多記録を自ら更新する通算106勝目を挙げた。メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が2位、マクラーレンのランド・ノリス（英国）が3位。第2戦中国GPから5連勝中だっ