ここ数年、昭和から平成初期にかけてのフィルムカメラをモチーフにした超小型デジタルカメラが静かな人気を集めている。筆者もその流れに乗り、発売直後から話題になったKodak Charmeraを入手したひとりだ。ブラインドボックス形式という販売方法も話題となり、欲しいカラーを選べないにもかかわらず人気は高く、筆者は結局メルカリで少しプレミア価格を払って購入した。 Kodak Charmeraは1987年発売の使い捨