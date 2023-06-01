女性９人組グループ・ＮｉｚｉＵが１４日、東京ドームで、３年半ぶりとなるドームツアー「ＮｉｚｉＵ：ＴＨＥＣＩＮＥＭＡ」の最終日を迎えた。デビュー５周年記念公演も兼ねており、東阪４公演で計１２・５万人を動員。成長したパフォーマンスと磨き上げたビジュアルを見せつけ、ドームを再び熱狂させた。昼下がりのドームで華麗なショーが繰り広げられた。ツアーコンセプトである劇場や映画のエッセンスがちりばめられたス