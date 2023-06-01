【Nobism #のびズム -めじるしガチャマスコット-】 6月下旬 発売予定 価格：1回300円 柴犬ののびズム タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Nobism #のびズム -めじるしガチャマスコット-」を6月下旬に発売する。価格は1回300円。 「のびのびポーズ」をしている生き物をフィギュアで楽しめる「のびズム」シリーズが、「めじるしマスコット」で復活。「