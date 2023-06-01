【スズキ GT380 B “湘南爆走族”】 6月15日 出荷開始 価格：3,740円 ハセガワは6月15日に、プラモデル「スズキ GT380 B “湘南爆走族”」再販分の出荷を開始する。価格は3,740円。 本商品は、青春コミック「湘南爆走族」より、湘爆メンバーの一人サクライ（桜井 信二）の愛車GT380をキット化したもの。パーツ数は203で、サイズは173.5×67mm（全長×全幅）となっ