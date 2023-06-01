【掌動EXCEED仮面ライダー2】 6月15日 発売 価格：1,980円 バンダイは、食玩「掌動EXCEED仮面ライダー2」を6月15日に発売する。価格は1,980円。 食玩フィギュア「掌動（SHODO）仮面ライダー」シリーズが誕生10周年を迎えてリニューアルした「掌動EXCEED仮面ライダー」の第2弾が登場。シリーズ初となる、複眼にクリアパーツを