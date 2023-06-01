【ロンドン共同】高市早苗首相とスターマー英首相は14日（日本時間同）の会談後、経済安全保障分野に関する共同宣言を発表した。中国を念頭に重要鉱物の輸出規制や経済的威圧に深刻な懸念を示し、供給網強化を明記した。